Na Tchaj-wanu dál hledají nezvěstné. K otřesu došlo i u Japonska

Zranění v důsledku zemětřesení na Tchaj-wanu utrpělo 1011 lidí, oznámily úřady. Prozatím se ví o devíti mrtvých, několik desítek lidí je stále nezvěstných, napsala agentura AP. „Potvrzeno je 101 lidí, kteří jsou uvězněni v horách, v tunelech nebo na silnicích, které poškodily sesuvy půdy. Nemohou se dostat pryč a nemohou se k nim dostat záchranáři,“ přiblížila zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová.

Zemětřesení o síle asi 7,4 stupně se soustředilo u přístavu Chua-lien na východním pobřeží Tchaj-wanu. V místě se některé budovy naklánějí do nepřirozených úhlů, protože mají zcela rozdrcená přízemí. „Musím říct, že jsem byla sama překvapená, že na to, jak to zemětřesení bylo silné (...), škody opravdu nejsou až tak vážné,“ podotkla z místa Šámalová. Záchranné složky prý mají situaci pod kontrolou a země je na podobné události zřejmě dobře připravena.