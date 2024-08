Maduro ztrácí podporu dosavadních regionálních spojenců

Venezuelské vládní orgány tvrdí, že většina volebních lístků nesla jméno současného prezidenta Madura. Pro toto tvrzení ale stále chybí důkazy. Opozice tvrdí, že je vláda ani předložit nemůže.

„Všichni Venezuelané už vědí, kdo s 67 procenty hlasů vyhrál. Nikdo o tom nepochybuje,“ uvedla lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová. Dokazovat to mají data přímo volební komise. K překvapení režimu se dostala do rukou opozice, která výsledky zveřejnila na nové speciální webové stránce.

Pochybnosti mají už desítky států

Že Maduro nevyhrál, věří už desítky států. „Maduro ví, že dluží Brazilcům a celému světu vysvětlení. On to ví. Ví to moc dobře,“ prohlásil brazilský prezident Lula da Silva. Jeho slova naznačují, že desítky let staré a nepsané pravidlo už nemusí platit. Dosud se totiž levicoví prezidenti v Latinské Americe navzájem podporovali. Socialističtí lídři Brazílie a Kolumbie ale přišli s čerstvou výzvou.

Právě brazilský prezident uvedl, že Maduro by možná mohl vyhlásit nové volby. V tom ho podpořil i jeho kolumbijský protějšek Gustavo Petro. Bílý dům mezitím korigoval čtvrteční vyjádření amerického prezidenta Joea Bidena, který nápad dvou jihoamerických prezidentů podpořil. Biden odpověděl stroze „ano“ na otázku, zda chce nové konání voleb. Podle Bílého domu však chtěl jen poukázat na absurdní pozici Madura. Již dříve Washington oznámil, že považuje za vítěze voleb Edmunda Gonzáleze Urrutia.

Návrh odmítly také venezuelská vláda i opozice.

Od voleb nechal režim zatknout na dva tisíce čtyři sta lidí. Dvacet tři jich při protestech zemřelo. Na deset dní zrušil Maduro přístup na sociální síť X. A jejího majitele Elona Muska, který volby označil za podvod, vyzval na souboj.

Začíná tažení proti nevládním organizacím

Opozice ale varuje, že na mnohem delší dobu může vláda vyhnat z Venezuely nevládní organizace. Ty nově budou muset po vzoru Ruska doložit, zda přijímají příspěvky ze zahraničí.

Zatímco opozice vyzývá k dalšímu víkendovému protestu, tentokrát po celém světě, Maduro dál utvrzuje zemi o svém vítězství. Času má stále dost. Podle ústavy bude legálně prezidentem až do ledna. I kdyby porážku přiznal.