Kuba hlásí mrtvé po hurikánu, zatímco se potýká i s výpadky proudu

Nynější výpadek elektřiny je považován za nejhorší od předloňského hurikánu Ian – a to Oscar udeřil na východě ostrova, kde se nacházejí důležité elektrárny, což může obnovu dodávek dále zkomplikovat, jak upozornil ministr energetiky Vicente de la O Levy.

To vše je součástí hluboké ekonomické krize, která podnítila exodus více než půl milionu Kubánců do USA. Tisíce dalších míří do Evropy. Kubánská vláda a její spojenci obviňují z ekonomických problémů embargo USA trvající 62 let, Bílý dům naopak poukazuje na dlouhodobě špatnou hospodářskou politiku kubánské vlády. Elektřina je na ostrovním státě sice relativně levná, ale čím dál nedostupnější, podotkla AP.