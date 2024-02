„Krym byl přetvořen na poloostrov strachu.“ Odpor místních přesto pokračuje, říká šéfka lidskoprávní organizace Marija Suljalina

Centrum pro občanskou svobodu se zabývá i indoktrinací ukrajinských dětí na Krymu a jiných okupovaných územích. „(Rusko) se snaží setřít, zničit jejich identitu. My je za to chceme pohnat k odpovědnosti, aby to nebylo nadále možné dělat nejen na Ukrajině, ale i během dalších budoucích válečných konfliktů na světě,“ prohlásila.

Podle Suljaliny se z Krymu za deset let ruské okupace stal „poloostrov strachu“. „Člověk tam nemůže vyjádřit to, co chce, nemůže ani mluvit svým rodným jazykem. Mohou člověka zatknout v podstatě za cokoliv,“ popsala situaci na okupovaném ukrajinském území.

Suljalina řekla, že je velice důležité ukázat, že odpor místních vůči okupantům na Krymu pokračuje. „Ano, nemohou už vyjít do ulic, ale jsou to třeba ukrajinské vlajky na ulicích, nebo to mohou být obrázky, graffiti,“ uvedla. To vše ukazuje, že stále na návrat Ukrajiny na poloostrov čekají, podotkla. „Krym je svobodným, ukrajinským územím.“

Ne všichni lidé v západních zemích, včetně některých jejich lídrů, podle Suljaliny chápou, o co na Ukrajině jde. „Je to těžké chápat, pokud vám nad domem nelétají bomby, pokud se člověk nemusí ukrývat několikrát denně v bunkrech,“ popsala. „Myslím si a doufám, že nám i nadále budou pomáhat. Ukrajina má možnost bojovat dál a tím brání Evropu, aby se válka nerozšířila do jiných zemí,“ uvedla. Ukrajinci podle ní chápou, že Rusko se nezastaví na Ukrajině, pokud nebude donuceno své válečné tažení ukončit.