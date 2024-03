Japonský premiér Kišida údajně navrhl summit s Kim Čong-unem

Severokorejská agentura KCNA se ve svém zpravodajství odvolává na slova vlivné sestry vůdce KLDR Kim Jo-čong, podle níž Kišida s návrhem přišel skrze blíže nespecifikovaný kanál. Kim také uvedla, že to, jestli se vztahy obou zemí zlepší, záleží na Japonsku.

„Pro vztahy mezi Japonskem a Severní Koreou je důležité mít diskuse na nejvyšší úrovni, aby se vyřešily spory, jako je otázka únosů,“ řekl Kišida v narážce na japonské občany unesené severokorejskou diktaturou v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Sestra vůdce KLDR ale poznamenala, že v otázce únosů „není co dále řešit“. Tokio by podle ní také nemělo zasahovat do „suverénních práv“ Pchongjangu. „Premiér by měl vědět, že se nebude moci setkat s vedením naší země jen proto, že si to přeje nebo protože je rozhodnut to udělat,“ dodala.