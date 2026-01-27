Itálie žádá účast na vyšetřování požáru. Jinak do Švýcarska nevrátí velvyslance


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Italská vláda oznámila, že nepošle svého velvyslance zpět do Švýcarska, dokud nebude vytvořen společný tým pro vyšetřování požáru baru v Crans-Montaně. Minulý víkend Řím povolal do vlasti svého velvyslance Giana Lorenza Cornada na protest proti propuštění spolumajitele baru Jacquese Morettiho z vazby. Při požáru na přelomu roku zemřelo čtyřicet lidí, včetně šesti Italů.

„Bylo rozhodnuto podmínit velvyslancův návrat do Švýcarska zahájením účinné spolupráce mezi justičními orgány obou států a okamžitým zřízením společného vyšetřovacího týmu,“ stojí v prohlášení italské vlády. To bylo zveřejněno po pondělním setkání Cornada s italskou premiérkou Georgiou Meloniovou.

Italský kabinet v sobotu uvedl, že propuštění Morettiho vnímá jako „rozhodnutí, které představuje vážnou urážku a další ránu pro rodiny obětí tragédie v Crans-Montaně“.

Meloniová už na začátku ledna slíbila spravedlnost pro rodiny italských obětí.

Soud propustil na kauci majitele baru, v němž ve Švýcarsku na Nový rok hořelo
Jacques a Jessica Morettiovi na snímku z 9. ledna 2026

Strašné rozhodnutí, říká o propuštění advokát

Moretti společně se svou manželkou Jessicou Morettiovou čelí podezření ze zabití z nedbalosti. Z vězení byl propuštěn minulý pátek po složení kauce ve výši 200 tisíc franků (přibližně 5,2 milionu korun). Kromě protestů italské vlády vyvolalo jeho propuštění údiv u advokátů pozůstalých po novoroční tragédii.

„Pro mé klienty to je neočekávané a strašné rozhodnutí,“ sdělil agentuře AFP právní zástupce části rodin obětí Christophe de Galembert. Podle něj hrozí, že by Moretti mohl utéct do Francie či na Korsiku, odkud pochází. „Moji klienti upozorňují, že vůbec nebylo vzato v úvahu nebezpečí ovlivňování svědků či skrývání důkazů,“ uvedl advokát dalších rodin Romain Jordan.

Švýcarská nemocnice vyrábí metry umělé kůže pro popálené při požáru
Okolí místa výbuchu ve švýcarském letovisku Crans-Montana

Morettiho obhájci prohlásili, že jejich klient je nevinný až do definitivního rozhodnutí soudů. „Vazba, která na něj byla uvalena, neměla za cíl ho potrestat,“ uvedli v pátek. Spolumajitel baru Le Constellation byl ve vazbě od 9. ledna.

Požár si kromě čtyřiceti obětí na životech vyžádal dalších 116 zraněných. Místní úřady tvrdí, že příčinou byla zřejmě zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Oheň se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti.

Vyhořelý bar ve Švýcarsku neprošel kontrolou od roku 2019
Starosta obce Crans-Montana Nicolas Féraud

