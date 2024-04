Hudebním ředitelem Královské opery v Londýně bude Čech. Zařadí více tuzemských skladatelů

Na Britských ostrovech se poslední dobou česká hudba těší velké popularitě. Dvořákova Rusalka se hraje v Královské opeře v londýnské Covent Garden, ve Velšské národní opeře zase zní Má vlast Bedřicha Smetany a Janáčkova Jenůfa je součástí programu Národní opery. Podle toho, jak často se právě česká hudba hraje a jak je oblíbená, by se mohlo zdát, že Česko je ve Spojeném království doslova hudební velmocí.

„Na tak malý národ, na tak malý stát, zejména co se týče té tradičnější hudby – Smetany, Dvořáka, Janáčka Martinů, Suka a tak dále, je to bezprecedentní,“ míní dirigent Jakub Hrůša, který v Anglii působí.

Právě Hrůša brzy převezme žezlo hudebního ředitele londýnské Královské opery v Covent Garden. A netají se tím, že by v této pozici chtěl české hudby v Londýně ještě více. „Bude to v porovnání s mým předchůdcem o něco více, to se rozumí asi samosebou, protože to jsem autenticky já a bylo by zvláštní, kdybych se tomu bránil,“ říká dirigent.

Druhý Čech v čele Královské opery

Nástup Jakuba Hrůšy, který se po legendárním Rafaelovi Kubelíkovi stane teprve druhým Čechem v této funkci, je obrovským úspěchem. O to cennější a zajímavější je, že uměleckým ředitelem ve Velšské národní opeře je také Čech – dirigent Tomáš Hanus. Podle něj jsou Britové světové hudbě velmi otevření a pro tu českou tak je na Britských ostrovech „velmi pěkné pole působnosti“.

Zdá se, že česká hudba na ostrovech slaví svou zlatou éru, i když české tóny mohou tamní orchestry taky někdy trochu potrápit, nepatří totiž k nejjednodušším skladbám.