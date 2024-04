Hlasování o pomoci Ukrajině pozici Johnsona v čele americké sněmovny neohrozí, shodují se experti

Tomáš Klvaňa z New York University of Prague míní, že názorová otočka Donalda Trumpa měla na schválení balíku rozhodující vliv. Republikánský kandidát na prezidenta pomoc dlouho blokoval, nakonec ale připustil, že přežití Ukrajiny je důležité jak pro Evropu, tak pro USA.

„Zároveň je to vidět v tom, jaké emoce to vzbuzuje, že lidé kolem (republikánské poslankyně) Marjorie Taylorové Greenové, respektive ona samotná je podle vlastních slov ochotná kvůli tomu vyvolat hlasování o odvolání předsedy sněmovny. Vyčítá mu, že vůbec dovolil, aby o tom zákonu bylo hlasováno,“ popsal Pondělíček.

Podpora Ukrajině je neuralgickým bodem v současné Republikánské straně, je to nyní patrně nejdůležitější téma, které republikány štěpí, domnívá se Pondělíček. „Je to vidět jednak na tom, jak je poměrně rovnoměrně strana rozdělená – 101 republikánských zákonodárců bylo pro, 112 proti, což samozřejmě je většina, ale ne úplně zdrcující.“

Navenek ale Johnson samozřejmě něco takového přiznat nemohl, podotýká Klvaňa. „Proto se teď staví do role historického lídra, který šel proti velmi hlasité menšině republikánů a který to udělal i za cenu toho, že riskuje svůj post předsedy Sněmovny reprezentantů.“

Podle Klvani blokoval Johnson pomoc Ukrajině do té doby, než si byl jistý Trumpovým postojem. „Navštívil Trumpovo sídlo Mar-a-Lago na Floridě, kde zjistil, že Trump za ním stojí. Tam si vyžádal podporu, i proti některým zarytým trumpovcům ve Sněmovně reprezentantů. To pro něj bylo klíčové. Poté, co zjistil, že ho Trump podporuje, tak se přestal tolik bát o svůj post.“

Johnson v ohrožení není

Johnsonova pozice v čele americké sněmovny ale nyní ohrožena není, shodují se oba experti. „Bylo by k tomu potřeba 218 hlasů. Proti zákonu hlasovalo 112 republikánských zákonodárců, což zároveň neznamená, že by všichni byli ochotni hlasovat pro odvolání Johnsona. I kdyby ano, tak by potřebovala tato výzva podporu ještě 116 zákonodárců z řad demokratů,“ přiblížil počty ve sněmovně Pondělíček.

Podle něj je nepravděpodobné jak to, že by všech 112 republikánských odpůrců zákona o pomoci Ukrajině bylo pro odvolání Johnsona, tak i to, že by republikáni získali pro tento krok dostatečnou podporu demokratů. „Takže si myslím, že pokud to vůbec bude předloženo, tak to neuspěje.“

„Riziko, že by Johnson nyní svůj post ztratil, je malé, protože Trump za ním stojí,“ uzavřel rovněž Klvaňa.