Francouzští policisté protestovali v ulicích. Mají obavy z vytížení při olympiádě, požadují vyšší prémie

Francouzská vláda chystá mimořádnou odměnu pro policejní příslušníky dohlížející na bezpečnost letních olympijských her v Paříži a dalších akcí. Vyčlení na to v přepočtu více než dvanáct miliard korun. Policistům to ale nestačí, kvůli náročnosti své práce žádají vyšší prémie. Vláda na jejich požadavky zatím nereaguje, a tak během čtvrtka stávkovali a protestovali v ulicích.