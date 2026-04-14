Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele, kteří přišli provést prohlídku

Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele na domovní prohlídku spojenou s možnou korupcí a střetem zájmu při udílení veřejných zakázek, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP, podle nichž úřady prohledaly také několik dalších budov. Případ podle Národní finanční prokuratury souvisí mimo jiné s pořádáním obřadů při uvádění významných osobností do Panthéonu.
„Přístup do Elysejského paláce nám nebyl povolen,“ informoval v prohlášení státní zástupce Pascal Prache v souvislosti s domovní prohlídkou zaměřenou na sídlo prezidenta. Tu AFP označila za velmi vzácný krok a doplnila, že poslední domovní prohlídka v Elysejském paláci se uskutečnila v roce 2018 při vyšetřování bývalého prezidentského poradce Alexandra Benally.
Podle Pracheho Elysejský palác uvedl, že „článek 67 francouzské ústavy zaručuje nedotknutelnost prostor spojených s úřadem prezidenta republiky“. Úřad zároveň potvrdil, že k Elysejskému paláci v úterý ráno vyšetřovatelé zavítali. Kancelář prezidenta jim sdělila, že na požádání předá dokumenty zaměstnanců, které se netýkají činnosti hlavy státu a může je tedy sdílet.
Satirický a investigativní týdeník Le Canard enchaîné dříve napsal, že Elysejský palác se stal předmětem vyšetřování kvůli veřejným zakázkám, které francouzské úřady zadávaly společnosti Shortcut Events. Ta pořádala obřady při uvádění významných osobností francouzské politiky, kultury či vědy do Panthéonu nepřetržitě 22 let, napsal Le Canard enchaîné. Podle listu stát vynaložil na každý takový obřad přibližně dva miliony eur (zhruba 48,7 milionu korun). Společnost na dotazy agentur k vyšetřování neodpověděla.
Naposledy společnost Shortcut Events zajišťovala ceremoniál pro manžele Manouchianovy, členy protinacistického odboje, kteří byli do Panthéonu uvedeni v roce 2024. Od té doby do Panthéonu vstoupil ještě jeden člověk, bývalý ministr spravedlnosti Robert Badinter, jehož uvedení zajišťovala odlišná firma. Shortcut Events podle AFP pořádala také další akce, například oslavu 80. výročí vylodění v Normandii na pláži Omaha Beach předloni v červnu.
Památník Panthéon v centru Paříže je místem odpočinku významných Francouzů a Francouzek. V jeho kryptě spočinula například těla filozofa Voltaira, vědkyně Marie Curieové-Sklodowské společně s jejím manželem Pierrem Curiem či spisovatelů Victora Huga a Alexandra Dumase staršího.