Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele, kteří přišli provést prohlídku


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Elysejský palác odmítl vpustit vyšetřovatele na domovní prohlídku spojenou s možnou korupcí a střetem zájmu při udílení veřejných zakázek, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP, podle nichž úřady prohledaly také několik dalších budov. Případ podle Národní finanční prokuratury souvisí mimo jiné s pořádáním obřadů při uvádění významných osobností do Panthéonu.

„Přístup do Elysejského paláce nám nebyl povolen,“ informoval v prohlášení státní zástupce Pascal Prache v souvislosti s domovní prohlídkou zaměřenou na sídlo prezidenta. Tu AFP označila za velmi vzácný krok a doplnila, že poslední domovní prohlídka v Elysejském paláci se uskutečnila v roce 2018 při vyšetřování bývalého prezidentského poradce Alexandra Benally.

Podle Pracheho Elysejský palác uvedl, že „článek 67 francouzské ústavy zaručuje nedotknutelnost prostor spojených s úřadem prezidenta republiky“. Úřad zároveň potvrdil, že k Elysejskému paláci v úterý ráno vyšetřovatelé zavítali. Kancelář prezidenta jim sdělila, že na požádání předá dokumenty zaměstnanců, které se netýkají činnosti hlavy státu a může je tedy sdílet.

Satirický a investigativní týdeník Le Canard enchaîné dříve napsal, že Elysejský palác se stal předmětem vyšetřování kvůli veřejným zakázkám, které francouzské úřady zadávaly společnosti Shortcut Events. Ta pořádala obřady při uvádění významných osobností francouzské politiky, kultury či vědy do Panthéonu nepřetržitě 22 let, napsal Le Canard enchaîné. Podle listu stát vynaložil na každý takový obřad přibližně dva miliony eur (zhruba 48,7 milionu korun). Společnost na dotazy agentur k vyšetřování neodpověděla.

Naposledy společnost Shortcut Events zajišťovala ceremoniál pro manžele Manouchianovy, členy protinacistického odboje, kteří byli do Panthéonu uvedeni v roce 2024. Od té doby do Panthéonu vstoupil ještě jeden člověk, bývalý ministr spravedlnosti Robert Badinter, jehož uvedení zajišťovala odlišná firma. Shortcut Events podle AFP pořádala také další akce, například oslavu 80. výročí vylodění v Normandii na pláži Omaha Beach předloni v červnu.

Památník Panthéon v centru Paříže je místem odpočinku významných Francouzů a Francouzek. V jeho kryptě spočinula například těla filozofa Voltaira, vědkyně Marie Curieové-Sklodowské společně s jejím manželem Pierrem Curiem či spisovatelů Victora Huga a Alexandra Dumase staršího.

Macinka chce znovu otevřít téma přesunu ambasády do Jeruzaléma

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) by rád znovu otevřel diskuzi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka to řekl v úterý během návštěvy Izraele po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sa'arem. Šéf diplomacie židovského státu označil Macinku za přítele a Česko za jednoho z největších přátel Izraele na světě. Macinka se Sa'arem se rovněž poklonili obětem holocaustu v památníku Jad vašem během dne Jom ha-šoa (Den holocaustu a hrdinství).
18:01Aktualizovánopřed 29 mminutami

Magyar po volebním úspěchu řeší uvolnění zmrazených eurofondů i veřejnoprávní média

Evropská komise podmiňuje uvolnění zmrazených eurofondů Maďarsku 27 reformami. Podle deníku Financial Times žádá třeba souhlas s unijní půjčkou Ukrajině, zrušení proruských vet nebo reformy justice a bezpečnostních složek. Vítěz nedělních voleb Péter Magyar slibuje lepší vztahy s Unií, ale zároveň i respekt k zájmům své země. Ve středu ho čeká jednání s prezidentem země Tamásem Sulyokem, kde mají řešit hlavně termíny pro předání vlády.
20:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

Čínský tanker, který podléhá sankcím Spojených států, navzdory americké blokádě proplul Hormuzským průlivem. Podle agentury Reuters to ukazují údaje o lodní dopravě od poskytovatelů dat LSEG, MarineTraffic a Kpler. Je to první loď, která touto vodní cestou proplula a opustila Perský záliv od začátku americké blokády tohoto strategického námořního bodu. Za první den blokády íránských přístavů neproplula podle velení americké armády CENTCOM jediná loď.
10:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

USA nechaly přivřít „oko NATO na obloze“ pro Blízký východ

Přední americká firma Planet Labs zabývající se satelitními snímky na žádost Washingtonu omezila na neurčito přístup k fotografiím z Íránu a velké části Blízkého východu. Opatření ztěžuje práci humanitárním skupinám a novinářům, kteří se snaží ověřovat informace na místě. Určitou míru kontroly naznačily i další americké společnosti. USA už dekády omezují snímky z Izraele a palestinských území.
před 5 hhodinami

Do roku 2050 budou mít metabolické onemocnění jater téměř dvě miliardy lidí, uvádí studie

Onemocnění jater spojené s poruchou metabolismu (MASLD), při němž se v játrech hromadí tuk, bylo diagnostikováno u 1,3 miliardy lidí. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise The Lancet uvádí, že do roku 2050 bude metabolickými onemocněními jater postiženo 1,8 miliardy lidí, což představuje nárůst o 42 procent oproti roku 2023.
před 5 hhodinami

Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí

Americký viceprezident JD Vance se zastal prezidenta Donalda Trumpa, který obvinil papeže z toho, že je příliš liberální a slabý v otázce kriminality. Vance dle serveru The New York Times papeže vyzval, aby se „nevměšoval do amerických záležitostí“ a aby se zaměřil na dění v katolické církvi. Papež v minulosti v souvislosti s kritikou z úst šéfa Bílého domu prohlásil, že se „Trumpovy administrativy nebojí“.
před 7 hhodinami

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Studenti celého světa se zúčastnili 3,5 kilometru dlouhého Pochodu živých, který se koná každoročně v Den památky holocaustu. Trasa vede z koncentračního tábora Osvětim do Osvětimi II Březinky. Připomněli si tak pochody smrti, které se koncem války konaly na řadě míst. Letošního ročníku se zúčastnil i izraelský ministr školství Jo'av Kiš.
před 7 hhodinami
