Drozd eviduje asi sto Čechů v afrických zemích, které jsou zasaženy mpox

Zhruba stovka Čechů se v současnosti pohybuje v afrických zemích zasažených virem mpox. Vyplývá to z dat aplikace Drozd, kterou provozuje ministerstvo zahraničí. Celkově je na africkém kontinentu bezmála pět tisíc Čechů. Většinou jsou ale v turistických resortech. Na seznamu zemí představujících riziko je teď podle Afrického centra pro kontrolu nemocí dvanáct států zejména ze střední Afriky. Od roku 2022 se případy nemoci, dříve známé jako opičí neštovice, objevily už ve 116 státech po celém světě.

Podle dat ze systému Drozd, která poskytlo ministerstvo zahraničí, na území afrického kontinentu přebývá více než 4,7 tisíce občanů České republiky. „Drtivá většina se nachází v Egyptě, kde je 2745 lidí, a v Tunisku, kde jich pobývá kolem patnácti set. V těch méně turisticky oblíbených zemích se oproti tomu bavíme o jednotkách,“ upřesňuje Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva zahraničí.

V turisticky oblíbených zemích, jako je Egypt, Maroko nebo Jižní Afrika, je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) riziko nakažení vnímáno jako mírné. Podle českého resortu zdravotnictví by se ale i tak nemělo podceňovat. Doporučuje proto cestovatelům věnovat pozornost prevenci, a to včetně možnosti očkování.

V současné době je virem mpox nejvíce zasažená Demokratická republika Kongo. Zde se podle dat z aplikace nachází pouze jeden Čech. V ostatních rizikových státech přebývá nyní zhruba stovka Čechů.