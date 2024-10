Dronový úder Hizballáhu zranil v Izraeli desítky lidí

13. 10. 2024 Aktualizováno před 15 m minutami | Zdroj: ČTK , Times of Israel

Při dronovém útoku na centrální část Izraele utrpěly zranění nejméně 67 lidí, píše server Times of Israel s odkazem na zdravotníky. K úderu se přihlásila libanonská teroristická skupina Hizballáh, proti které vede židovský stát ofenzivu v sousední zemi. Izraelská média sdělila, že čtyři lidé jsou v kritickém stavu, dalších pět ve vážném. Jeruzalém znovu zdůraznil, že zlikviduje vojenské kapacity Hizballáhu do té míry, aby se 80 tisíc evakuovaných obyvatel mohlo vrátit do svých domovů na severu Izraele.