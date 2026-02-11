Deset mrtvých po střelbě na západě Kanady


11. 2. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, ČT24

Deset lidí včetně střelce zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění při hromadné střelbě v odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady, informovaly v noci na středu tiskové agentury s odkazem na policii.

Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge, další dvě oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti. Další osoba zemřela cestou do nemocnice. Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných, z nichž dva jsou v ohrožení života.

Podezřelá osoba byla nalezena mrtvá s poraněním, které si podle policie pravděpodobně přivodila sama, uvedla policie. Její jméno nezveřejnila s tím, že motiv útočníka zůstává nejasný. „Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl zástupce místní policie Ken Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, jakou spojitost mají oběti se střelcem.

Zprávy v 5: Střelba v Kanadě
Zdroj: ČT24

Střelkyní mohla být žena, jelikož oficiální varování před aktivním střelcem vydané v Britské Kolumbii popisuje podezřelou osobu jako ženu v šatech s hnědými vlasy, informovala agentura Reuters. Floyd později na tiskové konferenci potvrdil, že podezřelá dříve popsaná ve varování je tatáž osoba, která byla nalezena mrtvá ve škole.

Policie nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní nebezpečí už nehrozí.

K tragické události se vyjádřil kanadský premiér Mark Carney na síti X. „Jsem zdrcen dnešní hrůznou střelbou v Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. Mé modlitby a nejhlubší soustrast patří rodinám a přátelům, kteří ztratili své blízké v důsledku těchto hrůzných násilných činů,“ uvedl.

Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru. Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP.

