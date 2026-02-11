Deset mrtvých po střelbě na západě Kanady

Deset lidí včetně střelce zahynulo a desítky dalších utrpěly zranění při hromadné střelbě v odlehlé obci v provincii Britská Kolumbie na západě Kanady, informovaly v noci na středu tiskové agentury s odkazem na policii.
Šest lidí bylo nalezeno mrtvých uvnitř střední školy v obci Tumbler Ridge, další dvě oběti byly podle policie v souvislosti se střelbou nalezeny v nedalekém bydlišti. Další osoba zemřela cestou do nemocnice. Místní zdravotní středisko podle policie ošetřuje 25 zraněných, z nichž dva jsou v ohrožení života.
Podezřelá osoba byla nalezena mrtvá s poraněním, které si podle policie pravděpodobně přivodila sama, uvedla policie. Její jméno nezveřejnila s tím, že motiv útočníka zůstává nejasný. „Nejsme v pozici, abychom pochopili, proč k této tragédii došlo či co ji mohlo způsobit,“ řekl zástupce místní policie Ken Floyd. Dodal, že policie vyšetřuje, jakou spojitost mají oběti se střelcem.
Střelkyní mohla být žena, jelikož oficiální varování před aktivním střelcem vydané v Britské Kolumbii popisuje podezřelou osobu jako ženu v šatech s hnědými vlasy, informovala agentura Reuters. Floyd později na tiskové konferenci potvrdil, že podezřelá dříve popsaná ve varování je tatáž osoba, která byla nalezena mrtvá ve škole.
Policie nepředpokládá další podezřelé a veřejnosti podle ní nebezpečí už nehrozí.
K tragické události se vyjádřil kanadský premiér Mark Carney na síti X. „Jsem zdrcen dnešní hrůznou střelbou v Tumbler Ridge v Britské Kolumbii. Mé modlitby a nejhlubší soustrast patří rodinám a přátelům, kteří ztratili své blízké v důsledku těchto hrůzných násilných činů,“ uvedl.
Tumbler Ridge je odlehlá obec s přibližně 2400 obyvateli, která leží na úpatí Skalistých hor zhruba 670 kilometrů severně od Vancouveru. Hromadné střelby na školách jsou v Kanadě vzácné, poznamenala agentura AP.