Útěk před mobilizací může končit tragicky. V pohraniční řece Tise se utopilo už několik mužů

Ukrajinský parlament vrátil minulý týden vládě k dopracování návrh zákona o zpřísnění pravidel mobilizace. Návrh má Kyjevu umožnit povolat více lidí do armády v době, kdy plnohodnotná ruská invaze pokračuje už téměř dva roky. Předloha počítala se zavedením elektronických povolávacích rozkazů a přísných trestů pro ty, kteří by zákon porušili, napsala agentura Reuters. Krátce po rozhodnutí parlamentu ohlásil ministr obrany Rustem Umerov, že přepracovaná verze předlohy už je hotová a že ji hodlá předložit kabinetu ke schválení, protože vojáci potřebují zákon co nejdříve.