Cherson terorizují ruské drony

Na druhém břehu Dněpru se nachází ruská armáda, která opakovaně útočí na místa poblíž řeky bezpilotními letouny i dělostřelectvem. Podle Maxové řada obyvatel Chersonu zůstává raději doma, protože ruské síly posílají do města nejen sledovací drony, ale i ty s výbušninami nebo stroje, které tam rozsévají miny. Štáb ČT se tak musel pohybovat po městě velmi rychle.

Jedno z největších muzeí na Ukrajině, které se před válkou chlubilo sbírkou 190 tisíc předmětů, ruské jednotky vyrabovaly. Odnesly si celkem 23 tisíc předmětů, hlavně ty nejcennější jako zlato, zbraně a mince. Na vzácné předměty je měli upozornit kolaboranti. „(Rusové) přijeli s dvěma nákladními auty a autobusem. V něm bylo sedmdesát lidí. A ti vše odnášeli,“ vzpomíná Gončarová.

Zbytek pracovníci převezli po osvobození na bezpečnější místo. Muzeum teď vystavuje to jediné, co zbylo, a to vzpomínky na okupaci i osvobození. Nebezpečí trvá, pracovníci muzea ale Cherson opustit nechtějí. „Mám už život za sebou, bojím se o muzeum, nemůžu ho opustit...,“ podotkl přírodovědný pracovník Mychajlo.