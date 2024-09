Část USA odhaluje zkázu po „biblické“ bouři

„Myslím, že to pár let nebude stejné,“ řekl deníku The Washington Post (WP) obyvatel městečka Swannanoa v Severní Karolíně, kterému dům zaplavila voda s bahnem. Podle listu se na místě odehrávaly „téměř nepopsatelné výjevy zkázy a utrpení“. „Auta posazená vysoko ve větvích stromů u řeky Swannanoa. Domy byly odvlečené a pokroucené, následně zanechané daleko od svých základů, někdy vzhůru nohama, někdy roztržené vejpůl,“ napsal WP.

Několik dní po úderu Helene panuje zřejmě nejhorší situace na západě Severní Karolíny a v přilehlých oblastech, kde lidé prožili víkend bez elektřiny a mobilního signálu, zatímco hledali pitnou vodu a jídlo. „Lokální a federální činitelé společně s národní gardou se pokoušeli co nejrychleji doručit do paralyzovaných oblastí zásoby a opravit a obnovit, co mohli,“ zatímco desítky týmů pátraly po obětech a přeživších, shrnul deník The New York Times.

Biden schválil federální pomoc

Hladiny řek na některých místech vystoupaly vysoko nad předchozí rekordy, velká voda přetékala přes přehrady a společně se sesuvy bahna zablokovala stovky silnic. Podle výpovědí svědků povodňová vlna přišla velmi rychle, mnohé obyvatele museli záchranáři o víkendu evakuovat ve vrtulnících a na člunech.

V okrese Buncombe, kde leží těžce zasažené město Asheville, lidé nahlásili více než tisíc pohřešovaných. Šéfka okresu Avril Pinderová nicméně uvedla, že očekává dramatický pokles tohoto údaje s obnovením mobilního signálu.