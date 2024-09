V USA po hurikánu Helene pokračují záchranné operace, mrtvých jsou desítky

Na jihovýchodě Spojených států v sobotu pokračovalo vyprošťování uvězněných obyvatel a začínaly úklidové práce poté, co silná bouře Helene v regionu způsobila obrovské škody a zabila desítky lidí. Podle deníku The New York Times (NYT) bilance stoupla na nejméně šedesát mrtvých a nejspíše dál poroste. V kopcích státu Severní Karolína zůstali lidé po záplavách odříznutí od okolního světa.