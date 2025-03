Budoucnost příměří s Hamásem je nejistá stejně jako osud rukojmí

Už dva týdny není jasné, jak bude pokračovat příměří v Pásmu Gazy a propouštění izraelských rukojmí. Hamás žádá trvalý klid zbraní, to je ale nepřípustné pro Izrael. Podle něj by to znamenalo, že teroristická organizace zůstane faktickým vládcem Pásma Gazy.

S koncem první fáze klidu zbraní ustal pravidelný rytmus propouštění lidí unesených Hamásem. „Je mi z toho smutno, samozřejmě. Velmi. Polovina z nich se nikdy nevrátí. Rukojmí jsou pro Araby jako peníze. To, co jsou peníze pro banky, jsou rukojmí pro ně. Budou nás skrz rukojmí trýznit,“ je přesvědčen obyvatel Tel Avivu Uzi.

V druhé fázi příměří palestinští teroristé žádají plné stažení izraelské armády z Pásma Gazy a trvalý klid zbraní. To však Jeruzalém odmítá, jelikož by to znamenalo přežití Hamásu. „Aby zůstali hlavním vojenským hráčem v Pásmu Gazy, to nazývám model Hizballáh. A toto je pro nás absolutně nepřijatelné,“ zdůraznil izraelský ministr zahraničí Gidon Saar.