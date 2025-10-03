Bouře Amy na britských ostrovech omezuje dopravu i dodávky elektřiny


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Britské ostrovy zasáhla bouře Amy, která napříč Irskem omezila dopravu. Meteorologové v obou ostrovních státech varují před silnými poryvy větru a před deštěm, pro několik oblastí platí od pátečního odpoledne výstrahy. Kvůli nepříznivému počasí zavřely v Británii školy a Irsko hlásí přibližně 184 tisíc domácností bez proudu, informují místní média.

Bouře na několika místech omezila autobusovou i vlakovou dopravu a způsobila také přerušení linek trajektů. Dublinské letiště informovalo o zrušení 58 letů, provoz omezila také letiště v Belfastu. Skotský železniční dopravce ScotRail podle stanice Sky News uvedl, že v pátek v podvečer kvůli nepříznivému počasí plánuje uzavření části tratí.

Domácnosti v Irsku jsou podle serveru televize RTÉ bez proudu zejména v hrabstvích na západě a severozápadě země. V souvislosti s bouří informovala místní policie o jednom vážně zraněném člověku. Města na severu Irska se kvůli silným dešťům potýkají také se záplavami.

Ilustrační foto

Bouře Amy dorazila nad Britské ostrovy z Atlantiku, kde se zformovala v souvislosti s hurikány Humberto a Imelda. Meteorologové varují před intenzivními dešti a ničivými poryvy větru dosahujícími rychlosti až 110 kilometrů za hodinu ve vnitrozemí a až 130 kilometrů za hodinu v pobřežních oblastech.

V odpoledních hodinách platí na severozápadě Irska v hrabství Donegal nejvyšší červený stupeň meteorologického varování, v dalších šesti pak druhý nejvyšší stupeň. Server BBC informoval, že v Severním Irsku a následně ve Skotsku platí od pátečního odpoledne také druhý nejvyšší stupeň varování kvůli větru. Úřady v Severním Irsku v pátek ráno z bezpečnostních důvodů nařídily odpolední uzavření škol v několika hrabstvích.

