Biden se označil za zatraceně bystrého, otázky na věk má ale za legitimní

„Jsem starý,“ přiznal Biden. „Ale jsem jen o tři roky starší než Trump, to za prvé. A za druhé, moje bystrost je zatraceně dobrá. Za tři a půl roku jsem toho stihl víc než kterýkoliv prezident za dlouhou dobu. Chci, aby mě soudili podle toho,“ zdůraznil.

Zopakoval, že zůstává v kampani – také proto, že jej demokratičtí voliči vybrali jako kandidáta pro prezidentské volby v primárkách. „Naslouchám jim,“ podotkl Biden.

Nejstarší prezident v dějinách USA také uvedl, že dotazy na svůj věk považuje za oprávněné. „Chápu, proč si lidé říkají: ‚Bože, je mu 81 let. Páni. Jaké to bude, až mu bude 83 nebo 84?‘ Je to legitimní otázka,“ nechal se slyšet Biden.

Velké pochybnosti o tom, zda má 81letý politik pokračovat v souboji s Trumpem, vyvolala televizní debata z konce června, v níž se úřadující šéf Bílého domu opakovaně zadrhával a nedokázal dokončit některé myšlenky. Někteří demokratičtí zákonodárci, sponzoři či komentátoři následně Bidena vyzvali, aby z klání odstoupil.

Minulý týden Biden demokratickým zákonodárcům napsal, že se nadále hodlá ucházet o znovuzvolení a že kampaň neukončí. Poznamenal také, že by nekandidoval, pokud by nebyl pevně přesvědčen o tom, že je tím nejlepším člověkem, který může Trumpa porazit.