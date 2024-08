Bankéř chudých Júnus je symbolem naděje pro znesvářený Bangladéš

Dočasnou vládu v Bangladéši má vést nositel Nobelovy ceny za mír Muhammad Júnus, kterého jmenoval prezident. Bankéř chudých, jak je Júnus přezdíván, jde do čela země poté, co byl předchozí vládou premiérky Šajch Hasíny Vadžídové v posledních letech systematicky perzekvován. Sám vyzývá ke stabilitě a novým volbám. Podle analytiků je teď otázkou, zda je Júnusův návrat přelomovým momentem v historii země a koncem starých pořádků předchozího režimu.

Charismatický filantrop a finančník si svou dobrosrdečností implementovanou do moderní ekonomie vysloužil přezdívku bankéř chudých. Čtyřiaosmdesátiletý Muhammad Júnus zamířil z Paříže do čela bangladéšské politiky, i když zatím bude předsedat jen prozatímní vládě. „Těším se zpátky domů zjistit, co se tam děje a jak můžeme pracovat na tom, abychom se dostali z našich problémů,“ řekl před odletem.

„Nedovolíme žádnou jinou vládu než tu navrhovanou studenty a ostatními lidmi. Nedovolíme žádnou vládu armády, kabinetu podporovaného armádou nebo žádný B tým fašistické vlády,“ vzkázal ve videu koordinátor studentských protestů Nahíd Islam.

Svou prací pomáhá chudým, dostal za ni prestižní ocenění

Júnus proslul svým neotřelým přístupem k financím v rozvojovém světě. Jeho banka Gramín, v překladu Venkovská, změnila pohled na poskytování půjček a zaměřila se na mikroúvěry pro ty nejméně majetné. Nápad rychle získal celosvětové uznání a Júnus otevřel pobočku i v USA.

V roce 2006 získal Nobelovu cenu za mír za stimulaci ekonomického i sociálního růstu. Světoví lídři se předháněli o jeho pozornost. Ve Spojených státech získal před jedenácti lety Zlatou medaili Kongresu, nejvyšší státní vyznamenání USA.

Úspěch sklízí i za svou teorii tří nul – snahy vytvořit svět s nulovými emisemi uhlíku, nulovou koncentrací bohatství a nulovou nezaměstnaností. „Sleduji, jak to dělají konvenční banky. A jakmile na to přijdu, dělám přesný opak,“ zazní z jeho úst v ukázce z dokumentu věnujícímu se teorii s názvem A World of 3 Zeroes (Svět tří nul).

Politický vězeň

Minulému režimu byl pro svou širokou popularitu trnem v oku. Od roku 2008 otevřela vláda Šajch Hasíny Vadžídové několik samostatných vyšetřování obviňujících Júnuse z řady prohřešků včetně porušování pracovního práva nebo korupce. Podle něj šlo o vykonstruovaná obvinění.

„Nositel Nobelovy ceny byl obviněn ze zpronevěry, podvodu a praní špinavých peněz. Ale nejde jen o mě, obvinili nás sedm. Tito lidé věnovali svůj život pomáhání chudým,“ prohlásil před davem posluchačů Júnus.

Poslední slovo na jeho adresu měla expremiérka, která uprchla do indického exilu, letos v lednu, kdy byl Muhammad Júnus odsouzen k šesti měsícům vězení za porušování pracovních zákonů, později ho úřady propustily na kauci.

Šestasedmdesátiletá Hasína Vadžídová stála v čele země dohromady dvacet let. Po útěku do Indie to už ale na její návrat alespoň v dohledné době nevypadá. Její syn Sadžíb Wazid totiž ve videu, které umístil na sociální síti X, sdělil, že to, co se stane s Bangladéšany po režimu jeho matky, už není starost jeho rodiny.