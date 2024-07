Apollo 11 zamířilo k měsíci před 55 lety

Svět si připomíná 55 let od začátku mise Apollo 11, při níž lidé vstoupili na povrch Měsíce. Mise trvala osm dní, tři hodiny, 18 minut a 35 sekund. Na Měsíci strávili Neil Armstrong a Buzz Aldrin 21 hodin a 36 minut. Z toho asi dvě a půl hodiny ve skafandrech přímo na povrchu. Nejvíc času věnovali odběru geologických vzorků. Naopak na Měsíci nechali křemíkový disk o něco větší než padesátikoruna. Na něm jsou vzkazy od lídrů 73 zemí světa. Tehdejší Československo mezi nimi nebylo.

„Rozhodli jsme se dosáhnout Měsíce v tomto desetiletí a uskutečnit i další věci. Ne proto, že je to snadné, ale proto, že je to obtížné,“ řekl John F. Kennedy na Riceově univerzitě. O sedm let později, 16. července 1969 odstartovala mise Apollo 11 Neila Armstronga, Michaela Collinse a Buzze Aldrina. Mise, která poprvé dostala lidstvo na Měsíc.

Do vesmíru je vynesla tehdy nejsilnější raketa světa Saturn V. Její první stupeň pohánělo pět motorů F1. Raketa měla na výšku 111 metrů a v průměru deset metrů. Složená byla ze tří částí, které se v průběhu letu postupně oddělovaly. Když se zažehly motory prvního stupně Saturnu V, hřměly tak silně, že to byl druhý nejsilnější člověkem vytvořený zvuk v dějinách. Hlasitější byl jen výbuch jaderné bomby.

