Zvelebenou zastávku s knihovnou zničili vandalové. Policie případ vyšetřuje

Vandalský útok na autobusovou zastávku vyšetřují jihočeští policisté. Pachatelé zdemolovali okna, dveře i vybavení. Stavbu v lesích na hranici Jihočeského kraje a Vysočiny dobrovolníci zvelebovali deset let, vybudovali v ní i malou knihovnu. Policisté případ řeší pro podezření přečinu poškození cizí věci. „Při prokázání viny pachatelům hrozí až rok vězení,“ uvedla mluvčí Lenka Pokorná. Podle svědků mají čin na svědomí čtyři mladí muži. Den poté se jeden z nich na místo vrátil. „Přijel s tatínkem s tím, že jdou dát zastávku do pořádku,“ uvedla dobrovolnice Květa Slabá. Motiv svého chování vysvětlit nedokázal. Místnost uklidil a slíbil, že uhradí škodu. Lidé teď chtějí zastávku znovu opravit a příští rok ji přihlásit do soutěžní výstavy Má vlast – Cestami proměn.