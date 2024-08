Znojemští zastupitelé odvolali starostku, nahradí ji Koudela z ODS

Dosavadní koalice se opírala o převahu jediného hlasu. Bohumila Beranová ze Znojmáků z koalice odešla podle svých slov kvůli tomu, že nefungovala. Dosavadní opozice vytýkala zaniklé koalici špatnou správu města, která se podle ní projevila především v tom, že loňské hospodaření skončilo ztrátou 71 milionů korun. Podle Jakuba Malačky (Naše Znojmo) je to nejhorší hospodaření za 13 let. Zároveň společně s Koudelou zmínili, že město víceméně zastavilo investiční aktivitu.

Starostka Solařová se loučila proslovem, ve kterém zmínila, co všechno podle ní její koalice dokázala a jak se lidé z ANO ve vedení města zpočátku učili. Mezi lety 2014 a 2024 bylo ovšem ANO ve vedení města víc než osm let. Současnou změnu ve vedení města označila za převrat a uvedla, že jej organizují lidé ze stejných stran, které vedou Jihomoravský kraj.

Solařová také řekla, že se tyto strany bojí, že na kraji jako kandidátka na hejtmanku nechá udělat stejné audity jako ve Znojmě. Bez detailů uvedla, že se k vládě ve Znojmě vrací „tradiční strany, které ovládají penězovody“. I další zástupce ANO David Štolpa se vracel do minulosti a zmiňoval kauzy, jejichž existenci ale policisté nedokázali.

Podle Koudely ANO dělá kampaň do krajských voleb

Koudela řekl, že zástupci ANO zvolili populistickou rétoriku s řadou obvinění, ačkoliv policie v minulých letech ve Znojmě žádnou korupci neprokázala. „Děláte si kampaň do krajských voleb,“ prohlásil nový starosta. I on se vrátil do období po volbách v roce 2022, kdy navrhoval jednání nově vytvořené koalice s ANO, ale to si domluvilo koalici jinou. „Hledal jsem cestu k široké koalici, ale nebyla možnost. Proto jsme nyní začali jednat s paní Beranovou,“ zdůvodnil.

Nový starosta zmínil, že si stále dokáže představit spolupráci se řadou zastupitelů ANO, nikoliv však už se Solařovou. Ta i v minulých týdnech hovořila o korupčních praktikách stran nové koalice bez konkrétních údajů.

Podle Koudely je třeba zvýšit investiční aktivitu, řešit bezpečnost ve městě a například nastavit rovné podmínky pro spolky. Do konce týdne chce nová koalice představit program, koaliční smlouvu a rozdělení kompetencí.

Od počátku napjatá situace

Situace ve Znojmě je napjatá už od voleb před dvěma lety. Po nich ANO nařklo opozici z korupce, podalo i trestní oznámení, ale policie korupční jednání neprokázala. Nyní podalo ANO další trestní oznámení pro korupci a uvedlo, že zastupitelé Květoslav Svoboda (SPD) a Bert Bartas (Znojmáci) dostali nabídku, aby opustili koalici. Nikdy však ANO na žádného domnělého korupčníka veřejně neukázalo.

Zatímco Svoboda podal také trestní oznámení, Bartas popřel, že by se ho snažil někdo korumpovat. Trestní oznámení pro pomluvu následně podali i tři představitelé opozice na Solařovou, radního a poslance Davida Štolpu a poslankyni Alenu Schillerovou (všichni ANO).