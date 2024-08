Zlínský krajský úřad instaluje ke vchodu do Baťova mrakodrapu bezpečnostní rámy

„Odsouhlasili jsme návrh připravit budovu na to, aby byly umístěny bezpečnostní rámy, a vyloučili jsme tak pohyb osob se zbraní po budově. Jedině tímto jsme schopni zabezpečit úplnou bezpečnost našich zaměstnanců, ale i návštěvníků a všech, kteří do budovy přijdou,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).

Podle něj je to o to komplikovanější, že v budově je také finanční úřad i kavárna pro veřejnost. Budovu v praxi není možné zcela uzavřít lidem. Objekt je běžně veřejnosti přístupný, vyhledávají jej turisté zajímající se o baťovskou architekturu či dějiny města. Kavárna je na terase budovy v 16. patře, odkud je vyhlídka na město.

Posílené bezpečnostní hlídky, kamerový systém

Kraj zpřísnil opatření hned po pondělním neštěstí. Vstup do budovy je nově možný pouze jedním vchodem, a to z ulice J. A. Bati. Všichni příchozí, včetně zaměstnanců, musejí projít přes turnikety s čipovou kartou, nebo se nahlásit na recepci. Posílila se také bezpečnostní hlídka. Obnovuje se i kamerový systém v Baťově mrakodrapu, který umožní automatickou detekci událostí a zajistí videozáznam s vysokým rozlišením a kvalitou obrazu. Hotový by měl být do konce roku.