Železniční trať na Domažlicku se má rozšířit na dvoukolejnou přes nevoli části místních

Část obyvatel Domažlic se začíná smiřovat s tím, že městem povede dvoukolejná trať do Německa. Úsek z hlavního nádraží k zastávce totiž lemují pozemky, na které by se kolejiště mělo rozšířit. A s peticí lidé neuspěli. Modernizace trati v oblasti má zrychlit dopravu mezi Plzní a Mnichovem a přispěje i k větší bezpečnosti. Stavba také zasáhne do infrastruktury Holýšova.