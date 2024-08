Witejcie, hlásá mural v Jablunkově

Mural vznikl na ploše sto osmdesáti čtyř metrů čtverečních a nyní vítá návštěvníky přijíždějící do nejvýchodnějšího města České republiky. Polský umělec Szymonowicz nad jeho tvorbou strávil necelé dva týdny. Umělecké tvorbě se věnuje od devadesátých let. Toto dílo bylo však pro něj unikátní.

„Tvořím Stezku beskydských muralů, to znamená nástěnné malby s takovými etno náměty,“ vysvětlil Szymonowicz. Na malbě je zobrazen pár v goralských krojích a pár jablunkovských Jacků. Dílo bylo vytvořeno na základě tvorby malíře a historika Antoniho Szpyrce u příležitosti desátého výročí jeho úmrtí.

„Szpyrc jako osoba, kterou jsme už měli na tapetě v minulém roce jako kapela Lipka. Publikovali jsme omalovánky s jeho tvorbou, spoty, tak to bylo už takové vyústění jeho tvorby,“ vyjmenoval primáš kapely Lipka Chrystian Heczko. „Má to co by kamenem dohodil od svého hrobu. Může se seshora na to dívat, co jsme mu připravili,“ poznamenal.

Vlastní kořeny

Nový mural vyvolal diskuzi zejména na sociálních sítích. Zatímco řada lidí jej přivítala s nadšením, najdou se i ti, kteří ho kritizují. „Myslím si, že to vyjadřuje ten náš goralský region. Je to hezké, ale asi bych ten nápis změnil,“ řekl jeden obyvatel města. Jiný říká, že to je „krásné“, další žena poznamenává, že jí nemá co vadit, takhle se tam mluví.

„Nikdo mi to neuměl říct do očí, že se mu něco nelíbí. Když se podíváme na ten nápis, tak není česky ani polsky, ale je po našymu. Myslím si, že toto jsou ty naše kořeny, které bychom měli zapustit, aby nás nikdo nevyvrátil,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

„Ve čtvrtek jsme mural inaugurovali – otevírali a to byl opravdu festival upřímnosti, vlídného slova. Všichni se přikláněli k udržování vlastních kořenů, na které si nebudeme plivat,“ poznamenal Heczko. Inspirací pro vznik jablunkovského muralu byla nástěnná malba s názvem Rozmluva s Bohem, která vznikla vloni při příležitosti 550 let od narození Mikuláše Koperníka.