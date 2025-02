Vědci se bojí, že stavba bazénu u kampusu v Plzni ovlivní citlivé přístroje

Pořízení elektronového mikroskopu přišlo školu na stovky milionů korun. „Jemné otřesy, které jiné hrubší přístroje nezaznamenávají, jsou v tomhle případě velmi citlivé,“ řekl děkan FAV ZČU Plzeň Miloš Železný.

Vědci se obávají, že u plánované stavby v blízkosti univerzity k otřesům bude docházet. „U tohoto přístroje, když se tu budovala tramvajová trať, tak se prováděla určitá měření, opatření na trati, aby k těmto elektromagnetickým rušením nedocházelo,“ řekl vedoucí katedry fyziky FAV ZČU v Plzni Pavel Baroch.

Stavba bazénu by se prodražila o desítky milionů

Škola už o tom s městem jednala. „Architekt se chopil vlastní iniciativy a měl by nám přednést řešení, které je bohužel ale významně dražší, bavíme se někde o zdražení mezi čtyřiceti a sto miliony, což je pro nás velký problém ve financování z veřejných zdrojů,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký (ANO).

Univerzita požaduje i dopadovou studii, z jejíž výsledků by bylo zřejmé, že průběh stavby bazénu a následný provoz nebudou mít na vědeckou práci negativní dopady. „Žádnou zprávu nemáme. My ale nebráníme stavbě bazénu, my to chápeme jako velmi pozitivní krok,“ řekl prorektor Západočeské univerzity v Plzni Jan Váně.

U stavby házenkářské haly se město a univerzita na optimálním řešení dohodly. Magistrát bude muset kvůli zvýšeným nákladům na stavbu bazénu hledat možnost dotace. Univerzita i město doufají, že najdou kompromis, kdy vedle sportovních aktivit naplno dál poběží bez ohrožení i vědecké výzkumy.