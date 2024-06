Ve stanici metra Hlavní nádraží spadla omítka, ve směru na Háje nelze vystupovat

Ve stanici metra Hlavní nádraží na lince C v centru Prahy spadla v sobotu ráno na část nástupiště betonová omítka. Nikdo se nezranil, cestující ale nemohou ve směru na konečnou Háje ve stanici vystupovat ani nastupovat, soupravy metra tudy jen projíždějí. Lidé, kteří první den letních prázdnin směřují na nádraží a nemohou vystoupit, by měli podle dopravního podniku použít sousední stanici Muzeum.

Vstup a výstup ze stanice Hlavní nádraží ve směru na Háje byl ráno uzavřen kvůli havarijní opravě části stropu, informoval pražský dopravní podnik na webu . Jak dlouho práce a omezení potrvají, zatím není možné odhadnout, uvedla dopoledne mluvčí dopravce Aneta Řehková. „Cestující jsou směrováni do stanice Muzeum,“ dodala. Autobusová linka AE, která spojuje pražské hlavní nádraží a ruzyňské letiště, byla prodloužena právě do zastávky Muzeum.

Výměna pražců a vložení nové výhybky do kolejí navíc v sobotu brzy ráno zastavily provoz pražského metra C mezi stanicemi Pražského povstání a Háje. Výluka potrvá pět dnů, znovu se metro v daném úseku rozjede ve čtvrtek. Do té doby cestující mohou využít náhradní autobusovou linku XC, která kopíruje metro C, a autobus číslo 800, který přímo spojí Jižní Město s Pražským povstáním a Vyšehradem.