V Náchodě začala rekonstrukce historické kolonády, hotová má být příští rok

V areálu Velkých lázní v náchodské městské části Běloves začala rekonstrukce historické kolonády IDA. Oprava budovy a navazujícího prostranství by měla stát přes čtyřiadvacet milionů korun. Hotovo má být v červenci 2026, což platí i pro obnovu přilehlého lázeňského parku, která by měla začít v první polovině tohoto roku.

Kolonáda se změní v místo s hygienickým zázemím a výstavním prostorem, přičemž její původní hmota a architektonický ráz zůstanou podle radnice zachovány. Prameník, dominantní část objektu, stavbaři obnoví, včetně pítka minerální vody IDA a jeho charakteristické věžičky s ozdobnou špicí. Rekonstrukce zahrnuje také obnovu fasád, včetně ozdobných prvků, které budou laděny do světle okrových odstínů, střešní krytina bude z kvalitních materiálů šablonovitého tvaru.

Proměna čeká také prostor kolem budovy. Krajinářské úpravy propojí okolí kolonády s přilehlým parkem. Zpevněné plochy budou doplněny parkovacími místy. Před budovou kolonády vznikne zvýšené kruhové pódium pro kulturní akce. Obnova přilehlého lázeňského parku by podle radnice mohla přijít na řadu ještě letos, odhadované náklady jsou zhruba osmdesát milionů korun.

Lázeňská budova IDA z konce 19. století v neoklasicistním stylu hrála dlouho klíčovou roli v běloveských lázních. Sloužila jako kolonáda s prameníkem minerální vody a zázemí pro lázeňské hosty. Po ukončení provozu v 90. letech minulého století začal objekt chátrat a jeho původní funkce i architektonický lesk postupně mizely, připomněli zástupci radnice.

Historická kolonáda leží na levém břehu řeky Metuje v areálu Velkých lázní, kde loni město získalo do svého vlastnictví vrty minerálních vod IDA I a IDA II. Město tím v Bělovsi dostalo pod kontrolu všechny čtyři vrty přírodní minerální kyselky.

Lázeňských budov ve Velkých lázních bylo původně více. Kolonáda a nedaleký zchátralý dům Helena, který také patří městu a v příštích letech by měl projít rekonstrukcí, jsou posledními historickými objekty lázní, které zbývají. Vznik běloveských lázní spadá do začátku devatenáctého století a jejich novodobá historie se začala uzavírat začátkem 90. let minulého století. Město usiluje o jejich obnovu roky.