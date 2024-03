Náchod opravil prameník minerálky Idy, chutná však jinak a není zatím použitelná k léčbě

V Náchodě měla po osmi letech opět začít téct minerálka Ida. Neteče. Vyšlo najevo, že voda nemá své původní složení. Podle hydrologů se to změní až po mnoha týdnech po odčerpání povrchových zásob. Město počítá s tím, že až to bude možné, nabídne minerálku z prameníku zdarma. V náchodských obnovených lázních by se měla používat hlavně ke koupelím.

Prameník Idy se zavřel před osmi lety, když se zjistilo, že je ve vodě nadlimitní množství arzenu. Této látky ji sice zbavuje nová úpravna, jenomže kdo měl v poslední době příležitost Idu ochutnat, konstatoval, že to není ono. „Je trošku jinačí, než bývávala,“ zhodnotil ji Vladimír Matouš, který běloveskou minerálku pil celé dětství. Pro Náchod je ale zásadní ne chuť, nýbrž nepoužitelnost vody k léčebným účelům. „Voda by měla být primárně k lázeňským kúrám, ke koupelím,“ podotkl místostarosta Jan Čtvrtečka (SOCDEM). Město získalo po čtvrtstoletí do vlastnictví původní běloveské lázně a má také povolení využívat státní vrty. Nejprve je ale potřeba vrátit vodě správné složení. Potíž je v nesprávném poměru minerálů a obsahu oxidu uhličitého. Je to kvůli dlouhé odstávce a z ní vyplývající vysoké hladině podzemní vody. Podle odborníků je možné Idě vrátit původní složení, ale nebude to hned. Je potřeba odčerpat vyšší vrstvy vody. „Víme, kam se asi máme dostat. Bude to trvat ne dny, ale spíš mnoho týdnů,“ avizoval hydrogeolog Libor Michele.