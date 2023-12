Uhlí se v Božičanech netěží desítky let, půda se ale opakovaně propadá. Ruská ruleta, míní jeden z místních

Čtrnáct propadů půdy za posledních osm let už museli zabezpečit v Božičanech na Karlovarsku. Další propadlinu objevili místní nedávno kousek za obcí. Je to následek hlubinné těžby hnědého uhlí, která tam skončila už před sedmdesáti lety. Ač to zákon zakazuje, je možné, že chodby vedou přímo pod obcí.

Čerstvou propadlinu, která má v průměru asi dva metry a hluboká je zatím něco přes metr, odborníci provizorně zajistili páskami a varovnými cedulemi. Nikdo by se k ní neměl přibližovat, terén v místě není stabilní. Není to přitom poprvé, co půda na poddolovaném území povolila.

„Je to taková ruská ruleta. Prostě takový propad se stane a nevíte, jestli do toho někdo padne,“ je přesvědčený obyvatel Božičan Petr Zikmund. Na to, že se ohraničené místo může propadnout ještě víc, upozorňuje i obchodní ředitel firmy GIS-Geoindustry Karel Bureš.

„Propady zjištěné v současnosti pravděpodobně souvisí s neevidovanými chodbami, které mohly mít charakter průzkumných či přípravných děl pro další, již nerealizovanou těžbu,“ vysvětluje expert na geologický průzkum Jan Ďurove.

Šachty a kilometry chodeb

Hnědé uhlí se u Božičan těžilo přes sto let. V okolí bylo několik šachet a kilometry chodeb. Zákon sice zakazoval, aby vedly přímo pod obcí, podle odborníků k tomu během druhé světové války ale přesto docházelo.

V obci musela podle starosty Jiřího Malého (nestr.) jen v letošním roce odborná firma zabezpečit dvě propadliny. U jedné ze sanovaných lokalit podle něj začal praskat dům.

Před nedávnem objevenou propadlinu odborníci zaměřili a začnou ji zkoumat. Specializovaná firma chce na místě zahájit práce někdy v únoru nebo březnu příštího roku. Bude se jednat o patnáctý sanovaný propad v Božičanech za posledních osm let. Náklady hradí zpravidla stát.