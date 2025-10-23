Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
1 minuta
Petr Poppel: Požár v Nehvizdech, Středočeský kraj
Zdroj: iReportér/Petr Poppel

Hasiči dohašují požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, stupeň požárního poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění. Na místě se ráno sejdou vyšetřovatelé hasičů, policie a Technického ústavu požární ochrany.

Událost byla ohlášena ve středu po 13:30, u požáru zasahovalo 35 jednotek, podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) si událost vyžádala nasazení 180 hasičů.

V halách bylo uskladněné nářadí a automobilové součástky. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, ve středu večer ho snížili na druhý a v noci na první. Na místo přijela těžká technika záchranného útvaru z Jihlavy, která má rozebírat nejzasaženější halu.

Před 7:30 ještě zásah neskončil, hasiči jsou stále na místě. Podle mluvčí středočeských hasičů je nutné trosky důkladně prolít vodou. „Je domluveno, že se tam v 9:00 sejde vyšetřovatel, kriminální policie, Technický ústav požární ochrany a bude probíhat došetřování,“ dodala mluvčí Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči dostali požár hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu
Požár v Nehvizdech

Výběr redakce

ANO, SPD a Motoristé budou jednat o justici či životním prostředí

ŽivěANO, SPD a Motoristé budou jednat o justici či životním prostředí

před 39 mminutami
Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

před 44 mminutami
EU přijala 19. balík protiruských sankcí

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

před 47 mminutami
Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

Katolické církvi v Polsku věří jen zhruba třetina obyvatel

před 2 hhodinami
Vývoz papoušků z Česka roste

Vývoz papoušků z Česka roste

před 2 hhodinami
O tisíce mostů se nikdo nestará. Některé hrozí zřícením

O tisíce mostů se nikdo nestará. Některé hrozí zřícením

před 2 hhodinami
USA podle Hegsetha udeřily na lodě pašující drogy v Pacifiku

USA podle Hegsetha udeřily na lodě pašující drogy v Pacifiku

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump řekl, že plánovaný summit s Putinem v Budapešti zrušil

Trump řekl, že plánovaný summit s Putinem v Budapešti zrušil

00:11Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Středočeský kraj

Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

Hasiči dohašují požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, stupeň požárního poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění. Na místě se ráno sejdou vyšetřovatelé hasičů, policie a Technického ústavu požární ochrany.
před 44 mminutami

Hasiči dostali požár hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu

Hasičům se ve středu večer podařilo dostat požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy pod kontrolu. Původní odhad škody 200 milionů korun snížili na 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Příčinu budou vyšetřovatelé zjišťovat.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Největšími znečišťovateli jsou Spolana a elektrárna Počerady

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně sestavuje z dat Integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zástupci firem ze žebříčku uvádějí, že jejich provozy splňují limity dané zákonem nebo povoleními pro jejich fungování.
21. 10. 2025Aktualizováno21. 10. 2025

Kvůli zácpám na opravované D10 u Prahy kraj posílil vlakové spoje

Středočeský kraj posílil vlakové spoje na trase Brandýs nad Labem – Čelákovice. Během necelých dvou měsíců za ně zaplatí přibližně čtvrt milionu korun. Cílem je nabídnout cestujícím alternativu k autu nebo autobusu a přilákat je k využívání železnice. Díky tomu se mohou vyhnout i opravovanému úseku dálnice D10. Kraj zároveň testuje, zda jsou obyvatelé ochotni na vlak dlouhodobě přejít.
21. 10. 2025

Královéhradecký kraj chce omezit osmiletá gymnázia. Proti záměru vznikla petice

Královéhradecký kraj chystá omezení osmiletých gymnázií. Do konce října má projednat dokument, který počítá se snížením kapacit těchto oborů na třech krajských školách. Naopak chce posílit čtyřleté obory gymnázií. Proti útlumu osmiletých gymnázií vznikla petice. Podobný odpor zaznívá i ze Středočeského kraje, konkrétně z Nymburka.
20. 10. 2025

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Začátek podzimu na silnicích je podle policie jedním z kritických období pro řidiče. Ubývá denního světla, jízdu navíc může komplikovat i mokré listí, na kterém hrozí smyk. Dopravní odborníci zkoumají každoročně místa, která jsou pro řidiče nepřehledná a nebezpečná – například křižovatky. Na základě svých zjištění pak mění jejich podobu. Stále však upozorňují, že primárně záleží na chování řidičů.
20. 10. 2025

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka je obnoven

Provoz vlaků z Kolína do Velkého Oseka, který stál od středečního vykolejení nákladní soupravy, byl v 15:00 obnoven, jezdí se po dvou kolejích. Uvedl to mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádné události Martin Kavka. Původně měl být provoz obnoven už dopoledne, ale práce se protáhly. Omezený nicméně bude provoz až do 28. listopadu, dopravci vydají výlukové jízdní řády.
18. 10. 2025Aktualizováno18. 10. 2025

Hasiči odstranili následky havárie vlaku u Kolína, omezení trvá

Hasiči Správy železnic ve čtvrtek v podvečer na nádraží v Kolíně vrátili na koleje oba vagony poškozené po středečním vykolejení nákladního vlaku. Mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka před 21:00 oznámil, že všechny vagony už z místa odstranili a hasiči na místě ukončili činnost. V pátek podle něj začnou opravy trati. Provoz na Kutnou Horu a Velký Osek je stále zastavený, už od středečního rána.
16. 10. 2025Aktualizováno16. 10. 2025
Načítání...