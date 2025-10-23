Požár v Nehvizdech způsobil škodu za desítky milionů

Hasiči dohašují požár soustavy hal v Nehvizdech u Prahy, stupeň požárního poplachu snížili na základní. Škoda je 80 až 120 milionů korun, bude se ještě upřesňovat. Zásah se obešel bez vážných zranění. Na místě se ráno sejdou vyšetřovatelé hasičů, policie a Technického ústavu požární ochrany.
Událost byla ohlášena ve středu po 13:30, u požáru zasahovalo 35 jednotek, podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) si událost vyžádala nasazení 180 hasičů.
V halách bylo uskladněné nářadí a automobilové součástky. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů poplachu, ve středu večer ho snížili na druhý a v noci na první. Na místo přijela těžká technika záchranného útvaru z Jihlavy, která má rozebírat nejzasaženější halu.
Před 7:30 ještě zásah neskončil, hasiči jsou stále na místě. Podle mluvčí středočeských hasičů je nutné trosky důkladně prolít vodou. „Je domluveno, že se tam v 9:00 sejde vyšetřovatel, kriminální policie, Technický ústav požární ochrany a bude probíhat došetřování,“ dodala mluvčí Tereza Sýkora Fliegerová.