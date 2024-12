Správa železnic vyšetřuje příčinu nedělních poruch vedení u České Třebové

Cestující si stěžovali na nedostatek informací

Dvojí porucha na trakčním vedení prodloužila lidem cestu až o pět a půl hodiny. Někteří si stěžovali na nedostatek informací. „Bylo by vhodné sjednotit manuál pro všechny dopravce, aby při těchto mimořádných událostech věděli, jak informovat cestující. Ti mají nárok na informace podle práv cestujících v železniční dopravě. Některá místa jsou bez signálu, cestující se nemohou dovolat ani se nedostanou na internet,“ upozornil ve vysílání ČT24 prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka.

Podle něj by informace měl předávat vlakový personál. Zmínil příklad Švýcarska, kde personál informuje do patnácti minut a pak každých deset minut. „Průběžně říkají, jak se situace vyvíjí, pak informují cestující o následných spojích,“ popsal.

Poškození vedení může mít různé příčiny

Poškození vedení může mít podle mluvčího Správy železnic různé příčiny. „Pokaždé se snažíme obnovení provozu i ve spolupráci s dopravci vyřešit co nejrychleji. Ve frekventovaném uzlu to pochopitelně znamená komplikace pro více vlaků,“ poznamenal Gavenda. V roce 2022 Správa železnic zastavila provoz na železnici kvůli odstraňování závad celkem na sto třicet hodin, letos je to podle mluvčího zatím třiadevadesát hodin.

Na koridoru u České Třebové se poruchy trakčního vedení objevují opakovaně. S problémem má pomoct rekonstrukce tamního železničního uzlu. V České Třebové se uskutečnila poslední větší rekonstrukce včetně elektrifikace v 50. letech minulého století. Desítky kilometrů dosud používaných trolejí pocházejí z té doby. Po dokončení prací by tam podle Gavendy vlaky měly zrychlit, zároveň by se měl snížit hluk ze železničního provozu.