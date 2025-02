Soud potvrdil ženě trest za nevhodné chování k dětem ve školce

Van Der Maatová dříve před soudem popřela, že by dětem ubližovala nebo se k nim chovala špatně. Obžaloba uvedla, že se týrání týkalo sedmi dětí ve věku od dvou do tří let. Podle rodičů zanechalo chování Van Der Maatové na dětech následky, protože jsou plačtivější a bojácnější.

Děti žena podle obžaloby týrala v letech 2021 až 2023. Do dětské skupiny chodily i ty, které ještě nosily pleny. Podle obžaloby se několikrát stalo, že žena vrátila některé děti ve znečištěné pleně, z čehož pak měly kožní problémy. Van Der Maatová u soudu dříve uvedla, že za celým případem stojí konkurenční organizace, do níž nastoupila žena, která s obžalovanou dříve pracovala.