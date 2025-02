Soud nepravomocně potrestal trojici učitelek z Klášterce za hrubost k dětem

Okresní soud v Chomutově vyměřil trojici učitelek mateřské školy z Klášterce nad Ohří tresty od šesti do jedenácti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Ženy se podle soudu dopustily přečinu ohrožování výchovy dítěte, a to zejména na dětech s postižením. Kromě toho soud rozhodl o zákazu práce s dětmi do šesti let a s dětmi s handicapem na dva roky. Rozhodnutí je nepravomocné, strany si ponechaly lhůty.