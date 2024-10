Soud neschválil Metrostavu dohodu o vině v kauze, kde je obžalován i Půta

„Podmínky pro schválení dohody tady nejsou,“ prohlásil při středečním jednání předseda senátu Pavel Pachner. Zároveň upozornil, že to ale neznamená, že k dohodě při rozhodování nelze přihlížet.

Důvodů pro neschválení je podle soudce vícero. Prvním je, že nestačí jen prohlášení právnické osoby. „Muselo by být spojené s prohlášením fyzické osoby, k níž je přičítán skutek,“ řekl soudce. Obžalovaní za Metrostav to ale u soudu opakovaně odmítli.

Dalším důvodem k neschválení dohody podle soudce je, že návrh je koncipován tak, že zakládá presumpci viny u dalších lidí. Pokud by senát takovou dohodu uznal, tak by to v této fázi líčení znamenalo vyloučit tyto obžalované do samostatného řízení s jiným trestním senátem, což by vedlo k dalšímu výraznému prodloužení řízení.

Podle soudce navíc dohoda o vině a trestu má smysl v době zahájení řízení, a ne na konci dokazování. „Má význam právě proto, aby celé složité dokazování nebylo,“ zdůraznil Pachner. Zároveň poukázal na to, že zmocněnkyně Metrostavu protiprávní činnost firmy u soudu dosud opakovaně odmítala.