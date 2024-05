Školku ve Vimperku navrhovalo v soutěži sedmdesát architektů. Vedení města zájem překvapil

Mimořádný zájem zaznamenala architektonická soutěž na stavbu mateřské školy ve Vimperku. Přihlásilo se rekordních sedmdesát zájemců z pěti zemí, což zástupci osmitisícového města vůbec nečekali. O to složitější bylo také vybrat vítěze soutěže. Vítězným návrhem se nakonec stal ten od architekta Logana Amonta ze Švýcarska.

Vimperk potřebuje novou mateřskou školu kvůli současné nedostatečné kapacitě. Například Mateřská škola 1. máje už teď počítá s tím, že spoustu dětí bude muset odmítnout. „Těžko se to odhaduje, ale myslím si, že v naší mateřské škole takových deset až patnáct dětí určitě budeme odmítat,“ uvedla ředitelka Kateřina Vladyková.

Zájem o místo ve školkách je přitom obrovský. „Pracujeme ve Vimperku, takže budeme rádi, když sem budou děti chodit do školy,“ uvedla Miroslava Trajerová, která k zápisu do školky přivedla tříletá dvojčata.

Do mateřských škol ve Vimperku chodí momentálně téměř 280 dětí. Jenže to je pořád málo, právě proto město potřebuje školku novou. Vypsalo tak architektonickou soutěž, do které se nakonec přihlásilo sedmdesát projektů, všechny teď město představilo veřejnosti. „Minimálně polovina návrhů byla úplně skvělá, velmi těžko se vybíralo,“ uvedla starostka Vimperka Jaroslava Martanová (STAN).

Zkusil jsem to ze zvědavosti, řekl architekt

Podle organizátora soutěže a architekta Miroslava Vodáka bylo nejlepších pět až šest projektů v podstatě rovnocenných. Vítězem se ale nakonec stal švýcarský architekt Logan Amont, který na Šumavu dokonce přijel osobně. Podívat se chtěl i na projekty svých kolegů, které v soutěži neuspěly.