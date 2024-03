Zápolení o místa ve školkách začíná. Už teď je značný zájem

Kdo se letos chystá hlásit dítě do školky, může na mnoha místech počítat s návalem. O kapacity je už teď velký zájem, a to zápisy teprve proběhnou. Volná místa se dají hledat třeba během dnů otevřených dveří, které teď jednotlivá zařízení pořádají. Po zkušenostech z minulých let se města brání především takzvané spádové turistice, kdy se k nim snažili děti dostat i rodiče z okolních obcí.

„Dcera je narozená vlastně v červnu, teď jí budou tři, tak mě zajímá, jestli má vůbec šanci se sem dostat?“ To je nejčastější otázka během dne otevřených dveří v jedné z pardubických mateřských školek. „Školka patří do mého obvodu. Ono na výběr toho moc není, takže budu doufat, že se vůbec někam dostane,“ poznamenala maminka Pavla Sommerschuh.

Letos by v tuzemsku mělo být na 111 tisíc tříletých dětí, tedy narozených v roce 2021. K zápisům jich podle odhadů ministerstva školství půjde zhruba 96 tisíc. Nižší počet je daný tím, že přednost by měly mít ty, které dovrší tři roky života do konce srpna. Roli hraje i to, že pro ně docházka není povinná, ta platí až pro pětileté.

Napřesrok by mohl být zájem u tříletých o něco nižší. Naznačují to statistiky, podle nichž přišlo v roce 2022 na svět asi o deset tisíc dětí míň.