První školní den zhoustla v Praze doprava i kvůli opravám Barrandovského mostu

Po letních prázdninách se doprava vrací do běžného provozu. Na řadě míst přitom pokračují dopravní omezení a rekonstrukce. Týká se to i pražského Barrandovského mostu, který je nejvytíženějším v celém Česku. Práce na něm původně už měly skončit. Kvůli problémům se ale zřejmě protáhnou až do konce roku.

Popojíždění i houkání sirén. Tak vypadala na některých místech v ranní špičce doprava v Praze. Se zdržením museli řidiči počítat už standardně v okolí nejvytíženějšího mostu v republice, který se opravuje. „Pražští policisté zaznamenali výrazný nárůst dopravy už v posledních srpnovém týdnu. Takže je vidět, že se Pražané vrátili dříve – už minulý týden,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

V souvislosti se začátkem školního roku a návratem intenzity dopravy přijali třeba v Říčanech speciální opatření. Báli se totiž dopravního kolapsu, protože se opravuje hlavní průtah městem, který do Prahy denně přivede až dvacet tisíc aut. „V čem spatřuji největší problém, jsou kamiony. A takový řidič kamionu, který projede zákazem a pak se nám někde zasekne doslova v uličce, tak ten dokáže vytvořit problém třeba na hodinu,“ poznamenal starosta Říčan David Michalička (Klidné město).

Kolem deváté ráno se v Říčanech stalo přesně to, co starosta popsal. Řidič vozidla porušil hned několik zákazů na trase a nejenom zákazy. „Byl dostatečně předem informovaný, že ta lokalita je neprůjezdná, že tady je nižší průjezdná výška pro nákladní vozidla. I přesto řidiči s nějakou obhajobou, že jim to navigace ukázala, dojedou mnohdy až těsně do místa, kde už nemohou projet,“ řekl vedoucí Městské policie Říčany Václav Řezáč.

K podobné situaci v Říčanech přitom dochází minimálně jednou týdně. Otočit kamion, poslat zpátky a vyřešit s ním pokutu, která může na místě být až patnáct set korun, pak zabere zhruba půl hodiny.