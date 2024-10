Pokácení mohutného javoru umožní pardubická radnice jen za tři miliony

V Pardubicích se řeší spor o starý mohutný javor. Strom, který u hlavního vlakového nádraží stojí přes padesát let, by měl být pokácen kvůli novému vstupu do podzemních garáží. Proti takovému kroku protestují místní. Správa železnic zatím nemá povolení ani od úřadu. Radnice chce výměnou za souhlas ke kácení tři miliony korun.