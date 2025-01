Pád části budovy v areálu Textilany zkomplikoval dodávku tepla pro stovky lidí

Část zchátralé budovy se v pondělí během půl minuty zřítila k zemi. Poškodila přitom parovodní potrubí a bez dodávek tepla rázem zůstaly okolní domy připojené na libereckou Teplárnu.

„Nikdo nás neinformoval, kdy to poteče, kdy bude teplo. Opravdu jenom to, co jsem se dozvěděla na internetu, a jinak mě nikdo osobně neinformoval,“ popisovala situaci obyvatelka domu v Konické ulici.

„Použili jsme náš informační systém a kontaktovali jsme všechny naše členy, o které se staráme. A informovali jsme je o tom, že připojeno to bude v úterý v odpoledních hodinách,“ tvrdil ředitel Stavebního bytového družstva Pozemních staveb Liberec Michal Vlach.