Ostrava si připomíná pět let od tragické střelby v nemocnici

Muž střílel z nelegálně držené zbraně. Ve zmatku po střelbě dokázal z nemocnice odejít ještě před příjezdem policie. Později se v Děhylově na Opavsku zastřelil.

Mezi mrtvými byli čtyři muži a tři ženy, zavražděným bylo mezi 28 a 68 lety. Tragédie se výrazně dotkla příslušníků bezpečnostních složek. Na místě zemřeli dva pracovníci Vězeňské služby (VS) i manželka zaměstnance Celní správy. Jeden z příslušníků VS doprovázel k lékaři nezletilou dceru, život jí zachránil tím, když ji před střelcem zaštítil vlastním tělem. Generální ředitel VS udělil Petru Langovi in memoriam Medaili za statečnost a v roce 2022 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil in memoriam Medaili Za hrdinství.

Jednou z vyšetřovacích verzí činu byla údajná nemoc útočníka, který na sociálních sítích uváděl, že trpí rakovinou. Podle médií byl stavební technik Vitásek zhruba od půlky října nemocný. Jeho zaměstnavatel v této souvislosti uvedl, že posledních čtrnáct dnů byl v pracovní neschopnosti a myslel si, že trpí závažnou chorobou. Lékaři ale na nic nepřišli, takže ho neměli jak léčit. Podle policie mohla být motivem nespokojenost muže s tím, jak lékaři přistupovali k jeho léčbě.