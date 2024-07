Obchvat Pardubic se staví i na nevyvlastněných pozemcích. Prý je to právně čisté

Silničáři, kteří staví severovýchodní obchvat Pardubic, začali pracovat na pozemcích, které vlastník zatím odmítá prodat. Pro stavbu potřebuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získat od majitele pás dlouhý asi tři sta metrů, na který se bude napojovat největší lanový zavěšený most v Česku. ŘSD uvedlo, že má právní názor, který postup umožňuje.

„Už jsme v kritickém bodu. Pokud by pozemek stále nebyl k dispozici, tak už by začal brzdit celou stavbu,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl, že začali pracovat na pozemcích, které ještě nemají vyvlastněné. „K tomuto kroku dochází stavebně razantním způsobem, ale právně naprosto čistě,“ dodal s tím, že mají právní rozbor, který jim to umožňuje.

Zhruba tři sta metrů dlouhý a pětatřicet metrů široký pozemek se nachází blízko Dubiny a u kruhového objezdu u Lidlu, kde má severovýchodní obchvat začínat. Povede tudy silnice na nový lanový most přes Labe, který bude největším v Česku. Jde o poslední pozemek, který silničáři ještě nemají a ke kterému běží vyvlastňovací řízení.

„Vyvlastnění má zavádějící název. Neznamená to, že někomu odebereme jeho vlastnictví. My od vlastníka koupíme jeho pozemek za tržní cenu, kterou určí znalec,“ řekl Rýdl. Obchvat je stavbou, která je ve veřejném zájmu všech obyvatel města, poznamenal.