V Pardubicích se začíná klenout největší zavěšený most v Česku

Do června překlene Labe v Pardubicích nový most, který se stane největším zavěšeným mostem v České republice. Dělníci pomocí hydrauliky začali mostní stavbu vysouvat nad řeku. Most je součástí severovýchodního obchvatu a vše má být dokončené do podzimu příštího roku.

„Postupujeme rychlostí půl metru za patnáct vteřin v jednom taktu, vysouváme 32 metrů. Musíme pracovat s milimetrovou přesností, jsou tady geodeti, konstrukce je zaměřována. Postupně se při výsuvu provádí horizontální a vertikální kontrola, nesmíme uhnout ani o milimetr,“ popsal Petr Škoda z firmy Doprastav.

Firma staví most tak, aby neomezila provoz na přilehlé cyklostezce ani na řece, kde jezdí sportovci na lodích. Stavební firma ho posouvá pomocí hydrauliky. Mostní část jede po ložiscích a teflonových deskách, aby hladce překonávala pomocné podpěry.

„Počítáme, že na druhou stranu se s celým mostem dostaneme v červnu. Pak nás čeká dostrojení mostu, další konstrukce, dobudování pylonu, přes něj povedou lana, na které bude zavěšená mostní konstrukce. Až bude most zavěšený, můžeme odstranit pomocné konstrukce,“ doplnil Škoda.

Dlouhý bude až 135 metrů

Zavěšený most je z předpjatého betonu, rozpětí přes slepé rameno Labe bude mít 122 metrů, přes řeku Labe to bude rekordních 135 metrů, to z něj činí největší zavěšený most v Česku. Podobný, ale menší je v Poděbradech.

Podle mostního experta Petra Vítka z firmy Hochtief bude stavba v krajině pěkně vypadat. „Důsledně jsme dbali na estetické vyznění mostu, protože tady má být minimálně sto let. Chtěli jsme, aby v krajině hezky vypadal, abychom tady nepostavili něco, za co se budeme stydět,“ sdělil Vítek.

Uvedl, že je to první zavěšený most, který se v republice staví metodou vysouvání. „Zavěšený most je pro lokalitu optimální. Jsou tady omezující podmínky, mezi cestou na břehu a vodním tokem nesmí být mostní podpora, to byl jeden z faktorů, proč jsme se pro zavěšený most rozhodli,“ řekl Vítek.