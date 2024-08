Obce na Svitavsku trápí kamiony, policisté je nestíhají zastavovat

Silnice I/35 patří mezi nejvytíženější komunikace v Česku. Jedná se totiž o důležitou spojnici mezi východními Čechy a Moravou. V budoucnu má tuto trasu nahradit dálnice D35 jako alternativa k D1, do té doby však řidičům musí stačit silnice první třídy.

Letos v létě však na trase z Litomyšle na Mohelnici ztrpčují život řidičům uzavírky. Objížďka pro auta do dvanácti tun vede po úzké silnici přes Janov a Strakov. Jenže po té jezdí také kamiony, i když nesmí. „Hlavně v noci, to je jeden kamion za druhým. Takhle přes den to tam policie hlídá,“ řekl obyvatel Strakova Kamil Ehrengergrer.

Policie je na místě, spousta kamionů ale projede

„S okresním ředitelem (policie) jsme se na toto téma bavili. Já chápu, že tam policie nemůže být pořád, trošku by ale mohla víc činnost koordinovat,“ uvedl starosta Strakova Jan Janypka (nestr.).

Kamionů jezdí přes zákaz tolik, že je policisté nestíhají zastavovat. Zatímco vypisují pokuty, další řidiči nákladních vozidel projedou. „Já jsem si té značky všiml pozdě a už se nedalo nikde odbočit, takže bohužel. Měl jsem snahu, ale...,“ vysvětluje řidič kamionu Luboš Mrázek.