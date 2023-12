NPÚ odmítl, že by prohlášení haly hlavního nádraží památkou bylo účelové

Národní památkový ústav (NPÚ) odmítl, že by zapsal novou odbavovací halu pražského hlavního nádraží do katalogu kulturních památek účelově v souvislosti s návrhem úprav nádraží, který počítá s bouráním její velké části. Ústav to uvedl v reakci na společné vyjádření hlavního města, Správy železnic (SŽ) a pražského dopravního podniku (DPP). Úprava v katalogu se podle NPÚ uskutečnila na pokyn ministerstva kultury, podle kterého je hala památkově chráněna spolu s Fantovou budovou.