Neprojedou auta ani vlaky, bourání nájezdů v Třeboni komplikuje dopravu čím dál víc

K silniční uzavírce v Třeboni přibyla i železniční výluka. Od minulého týdne je ve městě uzavřen nájezd z táborské silnice na jindřichohradeckou a auta, která se obvykle vyhýbají obytné zástavbě, musí hlouběji do města. Tatáž stavba navíc nyní způsobila, že se musely zastavit i vlaky. Náhradní autobusová doprava místo nich jezdí z třeboňského nádraží až do Českých Velenic.

Na rozdíl od uzavírky silnice je železniční výluka jen jednodenní, začíná v úterý v devět hodin dopoledne a skončí ve středu v sedm ráno. Osobní vlaky i rychlíky dojedou z Veselí nad Lužnicí jen na třeboňské nádraží, odkud musí cestující pokračovat do Českých Velenic autobusem. Mezistátní rychlíky Praha–Vídeň, které přes Třeboň obvykle jezdí, jsou odkloněny přes České Budějovice, zároveň místo nich jedou i autobusy z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic.

Nad tratí se rekonstruují nájezdová a sjezdová rampa ze silnice I/34 na I/24. Znamená to, že auta, která přijíždějí od Tábora, se nedostanou na jindřichohradeckou silnici. Například auta, která jedou z Prahy do Českých Velenic a dále do Rakouska, tedy musí uzavírku objíždět po Táboritské ulici. Silniční uzavírka je podstatně delší než železniční výluka, která je nezbytná jen kvůli samotné demolici – potrvá až do poloviny srpna.