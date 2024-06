Největší zakázka Správy železnic za dekádu dostala zelenou

Centrální komise ministerstva dopravy tento týden schválila modernizaci železničního uzlu Česká Třebová na Orlickoústecku za odhadovaných dvacet miliard korun. Stavba by měla začít do konce letošního roku a trvat za provozu uzlu do roku 2031. Jde o největší zakázku Správy železnic (SŽ) za posledních deset let. Informoval o tom server Zdopravy.cz.