Největší lanový most v Česku překlenul Labe

Největší lanový most, který vzniká v Pardubicích, po půl roce stavebních prací překlenul Labe. V pátek se přesunulo posledních dvanáct metrů, řekl mostní expert Petr Vítek z firmy Hochtief CZ. Mostní stavba, která bude mít přes Labe na délku rekordních 135 metrů, je součástí severovýchodního obchvatu. Ten bude dokončen patrně do konce příštího roku.

Stavbu mostu i celého obchvatu provázejí občasné komplikace. Stavbaři na trase narazili na poměrně velkou skládku nebezpečného odpadu a kvůli velké vodě, která v lednu podemlela dno Labe, museli potápěči zpevnit dočasný pylon. „Jedna dočasná podpora se v řece podemlela, zafixovali jsme ji pomocí táhel a zároveň vyztužili dno betonem, abychom předešli riziku v případně dalších povodní,“ zmínil Vítek.

Pro zprovoznění chybí pozemky

Zavěšený most je z předpjatého betonu, rozpětí přes slepé rameno Labe bude mít 122 metrů, přes řeku Labe to bude rekordních 135 metrů, to z něj činí největší zavěšený most v Česku. Podobný, ale menší je v Poděbradech. Most bude na trase severovýchodního obchvatu Pardubic. Vzniká na něm deset mostů, dvanáct protihlukových stěn a dvě mimoúrovňové křižovatky. Práce na něm začaly v prosinci 2022. Stát bude 1,4 miliardy korun. Zprovoznění silnice se očekává ke konci roku 2025.

Termín se ještě může změnit, protože silničářům chybí tři sta metrů čtverečních pozemků, které se nacházejí u lanového mostu. Silničáři se snaží o smírnou cestu s majitelem, uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

„Nejdramatičtější moment v právní rovině nás čeká, nemáme ve vlastnictví pozemky, které potřebujeme na zprovoznění celé stavby. Běží vyvlastňovací proces, ale snažíme se jednat, minulý týden šel vlastníkovi další vstřícný návrh. Víc to specifikovat nebudu, jednání je velmi citlivé,“ řekl Rýdl. Kvůli chybějícím pozemkům silničáři už před časem posunuli termín dokončení z jara 2025 na čtvrté čtvrtletí 2025, dodal.